Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’la fotoğrafını paylaştı, beğeni yağdı

Ocak ayında sürpriz bir şekilde aşklarını ilan eden oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, artık ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyor. Aşka gelen oyuncu, Instagram hesabından Koç ile bir fotoğrafını paylaştı.

Güncellenme: 11:55, 08/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’la fotoğrafını paylaştı, beğeni yağdı

Oyuncu Demet Özdemir, birkaç ay önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başında özel hayatlarını gizli tutmak isteyen çift, artık kendilerini gizlememeye başladı.

Daha önce Instagram hesabından sevgilisiyle diz dize çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de sevgilisiyle selfie yaptığı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram’da 12,5 milyon takipçisi bulunan Özdemir, paylaşımına güneş ve öpücük emojisi koydu.

Kısa sürede 850 binden fazla beğeni alan paylaşıma binlerce de yorum yapıldı.

Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020’nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.

İlginizi ÇekebilirOğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını itiraf ettiOğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını itiraf etti
Yayınlanma Tarihi:11:52,