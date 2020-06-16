Demet Özdemir sezonu açtı

Corona virüsü salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evine kapanan Demet Özdemir seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

ARKADAŞLARIYLA TEKNE KİRALADI

Demet Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından korunmak için evine kapanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren seyahat yasaklarının kalkmasının ardından güzel oyuncu, pek çok ünlü gibi soluğu tatilde aldı.Tatil için Ege’yi tercih eden Demet Özdemir, kalabalıktan uzak kalmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne kiraladı. Özdemir, tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

