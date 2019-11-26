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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?
Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu Oğuzhan Koç'un, meslektaşı Demet Özdemir ile birlikte olduğu iddia edildi.
Magazin 26 Kasım 2019 - 16:12

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçtiğimiz ay ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi.

CAN YAMAN’LA AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Son zamanlarda Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı Can Yaman’la uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir, oyuncu Oğuzhan Koç ile görüntülenerek herkesi şaşırttı.