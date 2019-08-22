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Demet Özdemir’den Kaan Yıldırım açıklaması
Demet Özdemir’den Kaan Yıldırım açıklaması
Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir'in meslektaşı Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Magazin 22 Ağustos 2019 - 10:29

Bodrum tatili sırasında muhabirler tarafından Kaan Yıldırım ile görüntülenen Demet Özdemir, hakkında yapılan aşk haberlerinin gün geçtikçe artmasının sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti. Erkenci Kuş dizisindeki meslektaşı Can Yaman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Demet Özdemir, oyuncu meslektaşı Kaan Yıldırım ile verdiği samimi görüntüler hakkında instagram hesabından bir açıklama yapma gereği hissetti. İşte Demet Özdemir’in aşk iddialarıyla ilgili o açıklaması:

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