Demet Özdemir’den Kaan Yıldırım açıklaması

Bodrum tatili sırasında muhabirler tarafından Kaan Yıldırım ile görüntülenen Demet Özdemir, hakkında yapılan aşk haberlerinin gün geçtikçe artmasının sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti. Erkenci Kuş dizisindeki meslektaşı Can Yaman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Demet Özdemir, oyuncu meslektaşı Kaan Yıldırım ile verdiği samimi görüntüler hakkında instagram hesabından bir açıklama yapma gereği hissetti. İşte Demet Özdemir’in aşk iddialarıyla ilgili o açıklaması: