Demet Özdemir’in mini tatil videosu

Oyuncu Demet Özdemir çıktığı tatilde çektiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Özdemir'in tatil videosuna takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

TV8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir normalleşme sürecine geçilip seyahat yasakları kalktıktan sonra yakın arkadaşlarıyla bir tekne tatiline çıkmıştı. Kiraladıkları tekneyle koy koy gezen oyuncu, daha sonra başlayan dizi çekimleri nedeniyle İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte de bol bol tatil fotoğrafları paylaşan Özdemir, tatile doyamadığını dile getirmişti.

Doğduğun Ev Kaderindir’in sezon finali yapması ve çekimlerinde bitmesiyle birlikte Demet Özdemir soluğu yine tatilde almıştı. Oyuncu çıktığı tatilden bir videoyu Instagram’dan paylaştı.