Demet Özdemir’in yürek burkan kardeş özlemi

Oyuncu Demet Özdemir, corona virüsü yüzünden ablasına ve ağabeyine hasret kaldı. Başarılı oyuncu ailesine olan sevgisini duygu yüklü ''Çok özledim çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar...'' mesajıyla Instagram'da paylaştı.

Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide karşımıza çıkan Demet Özdemir film ve dizi çekimlerinin yanı sıra, reklam filmlerinde de rol alarak hayatına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Ailesi ve kendisi için karantinada kalmaya devam eden güzel oyuncu, ablasını ve ağabeyini özlediğini duygusal paylaşımıyla dile getirdi. Takipçilerinin de empati kurmasıyla hüzünlü anlar yaşanırken Demet Özdemir hayranları tarafından sevgi dolu mesajlarla teselli edildi.

YÜREK BURKAN MESAJLAŞMA

Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta kardeşleriyle bir aradayken mutlu olduğu belli olan oyuncu için en özel yorumlardan birisi de annesinden geldi. ‘Çok özledim’ notundan sonra anne Ayşen Yener’in kalp emojisinin ardından ”anemmmmm” yorumuyla özel bir anın oluştuğu gözlerden kaçmadı.

Takipçilerinden ”Hep yüzünüz gülsün”, ”Siz hep beraber olun” gibi yorumlar alan başarılı oyuncu sevgi yağmuruna tutuldu.