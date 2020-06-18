Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli ve kaç yaşında?

Demet Sağıroğlu, 1966 doğumludur. 1989 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın “Ve Melankoli" isimli şarkısında vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamı başlayan Demet Sağıroğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Demet Sağıroğlu nereli ve kaç yaşında?

1994 yılının Eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı’nın, prodüktörlüğünü Şehrazat’ın yaptığı ve albüme adını da veren “Kınalı Bebek” ile büyük çıkış yapan Demet Sağıroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Demet Sağıroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

DEMET SAĞIROĞLU KİMDİR?

Demet Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihinde Erzurum'da, mühendis Necmi Sağıroğlu’nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu’nun ilk kızları olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Kemahlıdır. İlk, orta, lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Sağıroğlu, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitim görmeye başlamış, ancak aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü’ne burslu olarak geçiş yapmıştır. Sağıroğlu daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda da eğitim alarak 1988 yılında mezun oldu.

1989 yılında, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Kayahan'ın “Ve Melankoli…” isimli şarkısına vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamına adım atan ve ilk albümünü çıkardığı 1994 yılına kadar Kayahan'a vokalistlik yapmaya devam eden Demet Sağıroğlu, 1990 yılında, Kayahan ile birlikte seslendirdikleri “Gözlerinin Hapsindeyim” isimli Kayahan şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Seçmeleri'nde birinci olduktan sonra Türkiye’yi Zagrep’de temsil ettiler. İkili 17 puanla 21. sırada yer almıştır.

Sağıroğlu, 1994 yılının Eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı’nın, prodüktörlüğünü Şehrazat’ın yaptığı ve albüme adını da veren Kınalı Bebek albümü ile büyük başarı yakaladı.

1996 yılının Haziran ayında Şikayetim Var adlı ikinci albümünü, 1998 Temmuz ayında Sımsıcak adlı üçüncü albümünü , 2000 yılının Eylül ayında Papatya Falları adlı dördüncü albümünü, 2004 yılının Temmuz ayında Korkum Yok adlı beşinci albümünü çıkardı. 2009 yılında Silkelen isimli maxisingle albümü piyasaya çıkaran Demet Sağıroğlu Zeki Müren İçin Bir Demet Yasemen müzikalinde Belgin Doruk’u canlandırdı.

Demet Sağıroğlu son olarak 5 Aralık 2012'de 11 şarkıdan oluşan “Hiç Özlemedin mi?” albümünü müzikseverlerin ve hayranlarının beğenisine sunmuştur.

Stüdyo Albümleri:

1994 – Kınalı Bebek

1996 – Şikayetim Var

1998 – Sımsıcak

2000 – Papatya Falları

2004 – Korkum Yok

2012 – Hiç Özlemedin Mi?

Teklileri:

2009 – Silkelen