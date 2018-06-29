Demet Şener artık kendisine zaman ayıracak

Demet Şener, bundan böyle İbrahim Kutluay ile olan boşanma sürecine dair konuşmayacağını belirterek, "İrem'le Ömer'in bana ihtiyaçları azaldı. Antrenmanları, okulları var... O yüzden ben de artık kendime zaman ayıracağım" dedi.

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İbrahim Kutluay’la boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Demet Şener bu sefer net konuştu. Önceki gün Bebek’teki bir bakım evinde görüntülenen Demet Şener, 2 saat süren bakımının ardından soluğu kuaförde aldı. Yıllardır kendisine bakamadığını söyleyen ünlü model, “İrem’le Ömer’in bana ihtiyaçları azaldı. Antrenmanları, okulları var… O yüzden ben de artık kendime zaman ayıracağım” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYAYI TAKMAM’

Boşanma hakkında sorulan sorulara net bir tavır sergileyen Demet Şener, “Artık hiç konuşmayacağım. Ben artık bunlarla gündeme gelmek istemiyorum” dedi. Net şekilde konuşmama kararı aldığını dile getiren Şener, habercilerin “Sosyal medyadan aldığınız tepkiler yüzünden mi konuşmuyorsunuz?” sorusuna, “Yok ben onları hiç takmam. Benim iki tane çocuğum var. Kim ister boşanmayla gündeme gelmek” diye yanıt verdi.