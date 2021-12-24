Demet Şener corona virüsüne yakalandı
Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Demet Şener, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Test sonucu pozitif çıkan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid testim bu akşam itibarıyla pozitif çıkmıştır. Şimdilik evde dinlenerek bu süreci geçiriyorum” ifadelerini kullandı.
Şener, ayrıca, “Son günlerde benimle yakın temasta bulunanlar lütfen test yaptırsın” diyerek, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.