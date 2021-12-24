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Demet Şener corona virüsüne yakalandı

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayınlanma: 08:53 - 24 Aralık 2021 Güncellenme:
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Demet Şener corona virüsüne yakalandı

Demet Şener, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Test sonucu pozitif çıkan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid testim bu akşam itibarıyla pozitif çıkmıştır. Şimdilik evde dinlenerek bu süreci geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

Şener, ayrıca, “Son günlerde benimle yakın temasta bulunanlar lütfen test yaptırsın” diyerek, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

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