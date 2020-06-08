Demet Şener eşinin kendisinde en çok neyi beğendiğini söyledi

Demet Şener eşinin kendisinde en çok neyi beğendiğini söyledi

Eski manken Demet Şener, hakkında çıkan estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanladı. Şener, bir de itiraf yaptı: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor."

Cenk Küpeli ile adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener’in evliliği 21 Haziran'da birinci yılını dolduracak. ‘2. Sayfa’ programına konuşan ve estetik iddialarını “Sadece dudaklarımda dolgu var” diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de ilginç bir itirafta bulundu.

Şener: “Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım “Sakın yaptırma, böyle güzel” sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor.” dedi. İbrahim Kutluay’la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, aşk dolu pozlarını sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle paylaşıyor.