Demet Şener fotoğrafına yapılan yorumu yanıtsız bırakmadı

Geride bıraktığımız Haziran ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı.

İbrahim Kutluay’la olan 11 yıllık evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden bu özel gününe dair çok sayıda paylaşımda bulunmuş ve takipçilerini sevindirmişti. Günlük hayatında sporun ve yoganın önemli bir yer tuttuğu Demet Şener, yaptığı çalışmalara dair paylaşımlar yapmaya özen gösteriyor.

TAKİPÇİDEN GELEN KOL BÖREĞİ YORUMU

Geride bıraktığımız gün spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden ‘Günaydın’ notuyla paylaşan Şener’in bu görüntüsü binlerce beğeni alırken aynı zamanda bir o kadar da yorum aldı. Demet Şener kendisine yapılan yorumlardan birini de yanıtsız bırakmadı. Kadın bir takipçisinin; “Yağlı kol böreğini yedikten sonra bu fotoyu görmemeliydim” şeklindeki yorumunu beğenen Şener; “Çok tatlısınız, o da olur ama arada” şeklinde bir yanıt verdi.