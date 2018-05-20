Demet Şener gelinlikli kare paylaştı, kafalar karıştı

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Kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi İbrahim Kutluay’dan boşanan Demet Şener, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Evlilik töreninde giydiği gelinliğin fotoğrafını eşi İbrahim Kutluay’ı dışarıda bırakarak paylaşan Şener, yaptığı paylaşımın ne anlama geldiğini şu satırlarla açıkladı: “Çok teşekkür ederim gelinliğim ve benimle ilgili o muhteşem yorumlarınız için… Evet evliliğimden bana kalan en güzel şey iki tane meleğim İrem ve Ömer bir de bu zarif gelinliğim! Sevgili Yıldırım Mayruk'un usta ellerinden çıkmıştı. Sakın bir özlem duyduğum sanılmasın lütfen… Yorumlarda çok bahsettiniz ben de paylaşmak istedim… Umarım birgün benim de karşıma sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek, adam gibi sevecek birisi çıkacak… Sizleri seviyorum”

ESKİ EŞE GÖNDERME

Demet Şener paylaştığı bu sözlerle ayrıldığı eşi İbrahim Kutluay’a da önemli göndermelerde bulundu ve yeniden evlenebileceğinin sinyalini verdi.