Demet Şener ile Edvina Sponza pişti oldu

Demet Şener ile Edvina Sponza pişti oldu

İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener, eski eşinin yeni sevgilisi Edvina Sponza ile 13. Contemporary Istanbul'un ön gösteriminde pişti oldu.

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Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay’ın şu anda sevgilisi olan Edvina Sponza ile dün İstanbul Kongre Merkezi’nde ön gösterimi yapılan 13. Contemporary Istanbul’da denk geldi.

Ayrı ayrı objektiflere poz veren ikili, yüz yüze gelmemek için köşe kapmaca oynadı.

Demet Şener bu ayın başında avukatı ile Bebek'te yürüyüş yaptığı sırada İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza ile burun buruna gelmiş, iki sevgilinin bu anlarını fotoğraflamıştı.