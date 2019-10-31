Demet Şener kimdir? İşte Demet Şener’in merak edilenleri…

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini bittirdikten sonra Cenk Küpeli ile dünya evine girmişti. Son günlerde ise Demet Şener ve eşinin ailesi arasındaki ilişki magazin gündeminden düşmüyor. Peki Demet Şener kimdir?

Aslen Bursalı olan Demet Şener, öğrenim hayatını İstanbul’da tamamladı. İşte ünlü manken ve oyuncu Demet Şener’in merak edilenleri…

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977’de Bursa’da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi’nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay’la evlendi, 19 Ocak 2018’de İbrahim Kutluay’dan boşandı. Şener’in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde rol aldı.

Dizi ve filmleri:

1997 Bir Demet Tiyatro

1997 Böyle mi Olacaktı

1999 Asansör

1999 Kahpe Bizans

2000 Aşk Hırsızı

2000 Hemşo Tatyana

2000 Gölge Gölge

2002 Reyting Hamdi