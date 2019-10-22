Demet Şener kutlamaya doymuyor

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli, evliliklerini kutlamaya doymuyor. Eski manken Demet Şener, iki çocuğun babası İbrahim Kutluay'dan Mart 2019'da boşanmıştı. 1 ay sonra da kendinden 8 yaş küçük olan Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer, haziranda Kuruçeşme'deki bir otelde nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerinin 4'üncü ayını pasta keserek kutladı. Demet Şener, “Görüldüğü gibi her şey yolunda, birlikte çok eğleniyoruz. Gün geçtikçe de birbirimize daha çok aşık oluyoruz” diye konuştu.