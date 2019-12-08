Demet Şener önümüzdeki yıldan beklentisini açıkladı

2019'un kendisi için çok iyi geçtiğini söyleyen Demet Şener, "Önümüzdeki yıldan bir beklentim yok. Bu seneki gibi olsun yeter" dedi.

Eski model Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'deki bir restoranda kahve içip koyu bir sohbete oturan ikili, kendilerine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

‘2019’DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇTİ’

Şener, “Bu yıl benim yılım oldu diyebilirim. Her şey çok güzel geçti. İş hayatında önemli bir adım attık, bunu evlilikle de taçlandırdık. Önümüzdeki yılda bir beklentim yok. Bu seneki gibi olsun yeter” diye konuştu.