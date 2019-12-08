Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Şener önümüzdeki yıldan beklentisini açıkladı
Demet Şener önümüzdeki yıldan beklentisini açıkladı
2019'un kendisi için çok iyi geçtiğini söyleyen Demet Şener, "Önümüzdeki yıldan bir beklentim yok. Bu seneki gibi olsun yeter" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Aralık 2019 - 09:36

Eski model Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'deki bir restoranda kahve içip koyu bir sohbete oturan ikili, kendilerine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

‘2019’DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇTİ’

Şener, “Bu yıl benim yılım oldu diyebilirim. Her şey çok güzel geçti. İş hayatında önemli bir adım attık, bunu evlilikle de taçlandırdık. Önümüzdeki yılda bir beklentim yok. Bu seneki gibi olsun yeter” diye konuştu.

İLGİLİ HABERDemet Şener'i mutlu eden yorum: İnşallah Cenk Beyden evladınız olur
Etiketler