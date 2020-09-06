Demet Şener pandemi döneminden kârlı çıktı

Eski manken Demet Şener, Mart ayında kurduğu markası ile kısa sürede başarılı işlere imza attı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen alışveriş etkinliğinde boy gösteren Demet Şener, pandemi döneminde olmamıza rağmen satışlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demet Şener, yaratıcısı olduğu ve kendi adını taşıyan giyim markası ile bir alışveriş merkezinde düzenlenen Fashion Room alışveriş etkinliğine katıldı.

Mart ayında kurduğu markasının başarısından bahseden Şener, “Markamın çıkması mart ayıyla beraber oldu. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Bir markanın iki yılda yakaladığı başarıyı biz 3-4 ay gibi kısa bir sürede yakaladık. Hem de pandemi yaşadığımız böyle bir süreçte. Online alışverişimizi çok kuvvetli kurmuştuk. Yurt dışıyla çok güzel bir anlaşma imzaladık. Artık markanız orada en önemli online noktalarında olacak” dedi.

Kurduğu markadan para kazanmak gibi bir derdi olmadığını ifade eden Şener, “Amacım markayı belli bir kaliteye oturtmak. İnsanlar aldığında memnun olsun” diye konuştu.

“KAYMAK GİBİ GEÇİYOR”

Şener, pandemi döneminden marka olarak kârlı çıktıklarını da söyledi. Şener, bu süre zarfında kazandığı başarıyla ilgili olarak “Bu dönemi tamamen avantaja çevirdik. Birçok firmanın zarar ettiği yerde önemli cirolar yakaladık. Emeklerinin karşılığını çalışan herkes alıyor. Her şeye de pozitif baktığım içinde tabir-i caizse kaymak gibi geçiyor” cümlelerini sarf etti.

İşleri nedeniyle tatile çok vakit ayıramadığını belirten Şener, “Belki bir iki günlüğüne bir yerlere gideriz. Güneşin altında tüm gün yatmayı seven bir insan değilim zaten. O yüzden buralardayım. İstanbul'u seviyorum” şeklinde konuştu.

Demet Şener, ‘Kendi markanızın adı altında sağlık maskesi tasarlamayı düşünüyor musunuz?’ şeklindeki bir soruya “Tıbbi olanları tercih ediyorum. Eczanede satılanları alıyorum. İstesem çok kolay benim için 5 dakika ama düşünmüyorum” yanıtını verdi.