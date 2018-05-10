Demet Şener, Paris’te henüz 18’inde…

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İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geride bıraktığımız aylar içerisinde sonlandıran eski manken Demet Şener, şimdilerde kendisini çocuklarına ve işlerine vermiş durumda. Şener, bu koşturması içerisinde sosyal medya hesabını da ihmal etmiyor. Takipçileriyle pek çok konuda paylaşımlarda bulunan Şener bu defa mankenlik yaptığı ilk yıllara gitti…

PARİS’TE BİR GÜZEL

Demet Şener, bir defile için gittiği Paris’te henüz 18 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı; “Gerçek bir #tbt gelsin o zaman. Yaş 18 tarih fotonun üzerinde yazıyor… 6 Eylül 1995 defile için Paris'e gitmiştim ve Eyfel kulesinin tepesindeyim” notuyla paylaştı.