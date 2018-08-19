Demet Şener siyah bikinili pozlarıyla 41 kere Maşallah dedirtti

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Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçiren ve sosyal medya hesabından da o keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Demet Şener, kendisine ayırdığı vakitlerde ise bol bol yüzdü.

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu yoga yaparak geçiren ve yaptığı zor hareketlerle vücudunun ne kadar esnek olduğunu ortaya koyan 41 yaşındaki Demet Şener, hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Şener’in paylaşımlarını görenler 46 yaşındaki Defne Samyeli’yi hatırlatarak ‘Bu jenerasyon gençlere taş çıkartır’ şeklinde yorumlarda bulundu.