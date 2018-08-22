Demet Şener son kararını açıkladı: Artık…

Eski model Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını bundan sonra nasıl sürdüreceğine dair bir açıklamada bulundu.

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Eşi İbrahim Kutluay’la yaşadığı ayrılık süreci boyunca bir hayli yıpranan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hislerini ortaya koyan Demet Şener bu defa yaza veda niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu. Güneşlenirken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan iki çocuk annesi Demet Şener, şarkıcı Sezen Aksu üzerinden bir göndermede bulunarak hayatına dair aldığı kararları açıkladı. İşte Demet Şener’in o satırları:

“Bir tatil daha biter tıpkı Sezen Aksu'nun şarkısında söylediği gibi, bir daha gelmez geri genç bahar, kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var? Kim bilir daha kaç yaz yaşayacağız? İşte o yüzden artık kim ne demiş diye değil, ben nasıl istiyorum diye yaşayacağım.. Hayatın hakkını vererek… Kocaman sevgiler hepinize”