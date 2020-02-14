Demet Şener’den ‘Sevgililer Günü’ mesajı

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden kocası Cenk Küpeli ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve yazdıklarıyla onun 'Sevgililer Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener, çocukları ve eşi Cenk Küpeli ile çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Kendisi için en özel ve keyifli anlara takipçilerini de ortak eden Şener, bu defa sosyal medya hesabı üzerinden günün anlam ve önemine dair bir paylaşımda bulundu. Kocası Cenk Küpeli ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Şener, bu karenin altına şunları yazdı:

“Hep böyle sarıp sarmala beni… Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım. Seni çok seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun Cenk Küpeli… Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin sevgililer günü kutlu olsun”