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Demet Şener’den sürpriz aşk açıklaması… Engelini de söyledi!
Demet Şener’den sürpriz aşk açıklaması… Engelini de söyledi!
Podyumların eski modellerinden Demet Şener de dün akşam gerçekleşen Cengiz Abazoğlu'nun defilesine katılan isimlerden oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Eylül 2018 - 13:35

Gecede, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara da büyük bir içtenlikle yanıt veren Şener, formunu spor yapmaya borçlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “41 yaşındayım ve her gün spor yapıyorum. Örnek olabiliyorsam ne mutlu bana…”

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ŞENER’E YÖNELTİLEN DEMET AKALIN SORUSU

Demet Akalın’ın boşanması sonrası Akalın ile ilgili yapılan yorumları beğenmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Demet Şener, “Kimsenin hayatı beni ilgilendirmez” diyerek konuyu kapattı. ‘Aşka kalbiniz kapalı mı?’ sorusuna ise, “Hiç kapalı değil ama önce boşanmam lazım. Kendime yeni bir sayfa açacağım, belki evimi bile değiştirebilirim” diyerek gülümsedi ve yeni bir aşk yaşamasının önündeki engeli de açıklamış oldu.

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