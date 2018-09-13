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Demet Şener’e, boşanan Demet Akalın’ı sordular
Demet Şener’e, boşanan Demet Akalın’ı sordular
Manken Demet Şener önceki gün Nişantaşı sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Eylül 2018 - 08:10

Yeni tarzı ve şık görüntüsü ile dikkat çeken Demet Şener bir hayli acele içindeydi. Önceki gün Beykoz Adliyesi’nde evliliklerine son veren Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin boşanma davası ile ilgili yöneltilen sorulara “Ben başkalarının hakkında konuşmam bana böyle sorular sormayın” dedi.

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Demet Akalın'ın kendisi hakkında geçmişteki “Ben de onun durumunda olabilir dul kalabilirdim” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bu taktiklerinize hastayım ama ben konuşmam neyin ne olduğu zaten biliniyordu” cevabını verdi.

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