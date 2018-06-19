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Demet Şener’e övgüler yağmur oldu yağdı
Demet Şener’e övgüler yağmur oldu yağdı
Eski model Demet Şener bir gece gezmesi için evinden çıkmadan önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Magazin 19 Haziran 2018 - 08:40

Hesabından ağırlıklı olarak yoga yaptığı sırada çekilmiş görüntülerini ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair fotoğrafları paylaşan Demet Şener, bu defa bir gece gezmesine çıkmadan önce çekilmiş kareleri paylaştı.

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Gece için tercih ettiği kıyafetiyle objektife poz veren Şener’e çok sayıda beğeni yağarken, eski bir model olmasının da bu görüntüde büyük bir katkısı olduğunu söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Şener’in 8 bin beğeniyi aşan fotoğrafına gelen dikkat çekici yorumlardan biri de şu oldu: ‘Eski bir model olunca insan her dönem ayrı güzel görünüyor’

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