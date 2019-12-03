Demet Şener’i mutlu eden yorum: İnşallah Cenk Beyden evladınız olur

Haziran ayında 2.5 aydır birlikte olduğu Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, bu ani tercihleriyle dikkat çekmiş ve uzun süre magazin gündeminin birinci maddeleri arasında yerini almıştı. Kendisinden yaşça küçük eşi Cenk ile ne kadar iyi anlaştığını yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gözler önüne seren Şener ne yazık ki eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi.

BEBEK YORUMUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Kayınpederi Avni Küpeli’nin “Oğlumuzu bizden kopardı, eski eşine nispet için evlendi” şeklindeki açıklamalarıyla neye uğradığını şaşıran Demet Şener, bu süreçten kocası Cenk’in desteği ile çıktı. Instagram hesabı üzerinden birlikte çekilmiş mutlu anların fotoğraflarını paylaşan Şener bunlardan birine gelen bebek yorumuna kayıtsız kalmadı. Paylaşımına yapılan neredeyse her yoruma yanıt veren eski manken, bir takipçisi tarafından yazılan: “Demet Abla geçmişi bir kenara bırak. Seni çok seven ve değer veren bir eşin var artık. Evlatlarınızla anlaşması da çok önemli bir artı. İnşallah Cenk Beyden de bir evladınız olur. Sevgiler” şeklindeki yoruma iyi dileklerin için teşekkür ederim manasına gelen emojilerden bolca koyan Şener kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.