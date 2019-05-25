Demet Şener’in evlilik şartı

Düzenlenen özel davete katılan Demet Şener ilişki yaşadığı iş adamı Cenk Küpeli ile ilgili evlilik haberlerine samimi cevaplar verdi. Güzel bir Amerika tatili yaptıklarını ve burada güzel kararlar aldıklarını söyleyen Demet Şener “Cenk çok iyi bir insan, biz güzel günler geçireceğimize inanıyoruz. Ben zaten evlilik için mahkeme kararını biraz hızladırmak istedim. Kimseye haber vermeden evlilik olmaz özellikle çocuklarım yanımda olmadan asla evlenmem. Onların her şeyden haberi var ve bu olacaksa çekirdek ailem yanımda olur” dedi.

“BANA ULAŞAN BİR TEBLİĞ YOK”

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisi hakkında “Konuşma yasağı” aldırdığı yönündeki haberlere ise Demet Şener gülerek “Bana ulaşan böyle bir tebliğ yok, herhalde bunu önce basına tebliğ ettiler. Benim zaten böyle bir amacım yok benim amacım nafakanın zamanında hesabıma yatmış olması, bana verilmiş olan bir hak var ve bende bu hakkımı kullanıyorum. Ben nafaka peşinde koşmak istemiyorum, allaha şükür her şeyim var. Ben ödenmiyor demedim tek dersim zamanında nafakanın ödemesi onun için mücadele ediyorum” dedi. Öte yandan Demet Şener gösterişli bir düğün yapmayacaklarını küçük aile arasında bir düğün organize edeceklerini sözlerine ekledi.