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Demet Şener’in kocası: Annem ve babam Demet’le tanışmadı
Demet Şener’in kocası: Annem ve babam Demet’le tanışmadı
Cenk Küpeli, telefonla katıldığı canlı yayında 'Demet Şener istenmeyen gelin' şeklindeki iddialara açıklık getirdi.
Magazin 24 Haziran 2019 - 11:21

Kısa bir süredir birlikte olan Demet Şener ve Cenk Küpeli, bundan sadece birkaç gün önce sürpriz bir nikah kararı almış ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünya evine girmişti. Düğün töreninde damat Cenk Küpeli’nin ailesinin olmayışı kafaları karıştırırken Şener’in istenmeyen gelin olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

CENK KÜPELİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Ortaya atılan bu iddialar sonrasında 2.Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Cenk Küpeli şunları söyledi: “İlk olarak bu iddiaların doğru olmadığını söylemek isterim, evet anne ve babam Demet ile tanışmadı! Annemle konuştuğumda bu evlilik için biraz daha zaman olduğunu söyledi. Tanışmak istediklerini, evlilikle ilgili adetlerin kız isteme gibi yerine getirilmesini istediler ancak biz bir an önce birbirimizle vakit geçirmek ayrı kalmamak istediğimiz için böyle bir karar verdik. Demet’in ağabeyleri düğündeydi ve ailemin fertleriyle herhangi bir sorun yaşanmadı. İlerleyen zamanda tabi ki anne ve babam Demet’le oturup sohbet edecek ve onunla uzun uzun konuşma fırsatı bulacak.”

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Son güncelleme: 11:24 - 24.06.2019
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