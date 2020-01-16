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Demet Şener’in mezuniyet heyecanı
Demet Şener’in mezuniyet heyecanı
Eski model Demet Şener, kızı İrem'in ortaokul mezuniyeti için yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.
Magazin 16 Ocak 2020 - 08:23

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında gösterilen Demet Şener, Instagram hesabından kızı ve oğluyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyor. Onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair çok sayıda paylaşım yapan Demet Şener, bu defa kızı İrem’in mezuniyet hazırlıklarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

MEZUNİYET FOTOĞRAFI

İrem’in ortaokul mezuniyeti heyecanını yaşayan Demet Şener, onun fotoğraf çekimleri için geldikleri stüdyodan iki kareyi Instagram hesabından paylaştı. Şener, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğraflarla beğeni aldı.


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