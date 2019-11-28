Demet’e ‘Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız ne oldu?’ diye sordular
Sadece şarkılarıyla değil özel hayatı ve yaşadığı polemiklerle de gündemden düşmeyen Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden yakın arkadaşı Esra Balamir’in doğum gününü kutladı. Son zamanlarda vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği Esra Balamir’le ilgili güzel sözleri sıraladığı bir metni hesabından paylaşan Akalın’a bir takipçisi; “Selin Ciğerci, Özlem Yıldız bunlardan da hiç ayrılmıyordunuz bunlara ne oldu Demet Akalın” şeklinde bir soru yöneltti.
AKALIN’DAN YANIT GELDİ
Takipçisinin bu sorusunu yanıtsız bırakmayan Demet Akalın, magazin haberlerine de yansıyan bu ayrılık haberleriyle ilgili olarak “Arkadaş olmak istemediğimden düşman belliyosa kendini” şeklinde bir yanıt verdi.