Demet’in en pahalı sahne kıyafeti

Şarkıcı Demet Akalın, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için çıktığı sahnede tercih ettiği kıyafetle tepki topladı.

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Katıldığı etkinlikten bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı altına; ‘Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi… Seviyorum memleket için nöbet tutanı’ mesajını yazdı. Akalın’ın sahne kıyafeti bazı takipçileri tarafından eleştirildi. Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın “Kıyafetine biraz özenseydin” diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

“Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!”