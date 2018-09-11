Demet’in yakın arkadaşı Özlem Yıldız gözyaşları içinde anlattı

2013 yılında Sinan Serter ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran sunucu Özlem Yıldız bir televizyon programına konuk oldu.

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Konuk olduğu 2.Sayfa adlı programda tıpkı kendisine benzer durumlar yaşayan Demet Akalın hakkında konuşan Özlem Yıldız, haciz işlemleri sırasında yanında bulunduğu Demet Akalın’a destek olmaya çalıştığından bahsetti. Evine haciz memurları geldiği sırada Akalın’ın gözyaşları içinde olduğu konuk olduğu programın sunucuları tarafından hatırlatılınca Yıldız, “Haciz olayı yaşanırken onunlaydım, kendimi onun yerine koydum ben o dönemi nasıl atlattım diye düşündüm bu tarz durumları yaşamayanlar bilmez” şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Evliliklerin bitmesinin ardında dışarıdan görüldüğü gibi paranın bitmesi ya da ekonomik sebeplerin temel etken olmadığını söyleyen Yıldız, geçmişe gitti ve yaşadıklarını hatırladı. Programı izleyen bir takipçinin Demet Akalın’ı suçlayan ifadeleri karşısında gözyaşlarına boğulan Yıldız, “Evimin kapısında kamyonlar duruyordu ve oğlumun okuldan gelmesine yarım saat var… Yıllardır çektiğim şeyleri ben biliyorum, yıllardır Akyarlar’da tatil yapıyorum ve bu alışkanlıklarım değişmedi ancak boyumu aşan borçların altına girdim ve yaşadıklarımı sadece ben bilirim” şeklinde konuştu.

“BORÇLARIM YENİ BİTTİ”

Evliliklerinin bitmesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen halen borçları ödediğini söyleyen Yıldız, “Kısa bir süre önce sonuçlanan bir dava sonrasında yine ödeme yaptım. Bu süre zarfında ev ve arabam elimden gitti. Borçlarımı yeni temizledim ve şu anda kirada oturuyorum” şeklinde konuştu.