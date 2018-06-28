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Demet’te araba bol olunca…
Demet’te araba bol olunca…
Ulus'ta muhabirler tarafından görüntülenen Demet Akalın, yağması beklenen doluya yakalanırsa diye lüks cipi yerine İlker Ayrık'ın sunduğu programdan kazandığı arabayı kullandı.
Magazin 28 Haziran 2018 - 09:27

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Ulus’taki Kaya Müzik Stüdyosu’na geldi. Stüdyoya “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışmada kazandığı araç ile gelen şarkıcı, meteorolojiden gelen dolu uyarısı nedeniyle lüks cipini kullanmadığını belirtti.

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Akalın, “Dolu yağmadı ya, yağar diye cip ile çıkmadık. Kanal D’den kazandığım araba ile çıktım. Bir şey olacaksa da bu arabaya olsun” diyerek kahkaha attı. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti Aralık 2014’de İrem Derici- Rıza Esendemir, Ümit Besen- Emel Besen ve Keremcem- Seda Güven çiftleri ile Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının yılbaşı özel programına katılarak son model arabanın sahibi olmuştu.

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