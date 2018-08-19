Demet’ten beddua gibi yanıt… İnşallah elin kolun en kısa zamanda yanar

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yoruma sinirlenen şarkıcı Demet Akalın, bu yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Kısa bir süre önce kendisine 10 bin TL'ye yüzük alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yeni yüzüğünü gösterdiği bir paylaşımda bulundu. Bir takipçisi ise Akalın’ın eli için “Keşke kendine o parayla yeni bir el alsaymış” şeklinde bir yorumda bulundu.

DEMET FENA PATLADI

Bu yoruma çok sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya kullanıcısına şu sözlerle yanıt verdi: “İnşallah elin kolun en kısa zamanda yanar!” Demet Akalın'ın yıllar önce uçan balonun patlaması sonucu elleri, kolları ve yüzü ciddi şekilde yanmıştı.



