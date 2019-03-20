Demet’ten Didem’e; Çok iyi anne olacaksın

Geride bıraktığımız gün gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğu sonrasında uçaktaki çocukların çıkardıkları gürültüden rahatsız olduğunu kendine has üslubuyla dile getiren model Didem Soydan, twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası çok sayıda eleştiri aldı.

Konuyla ilgili olarak kendisine yüzlerce mesaj gelen Didem Soydan içlerinden bazılarına yanıt verirken kendisini ağır bir şekilde eleştiren bazı yorumları da görmezden geldi. Annelik ve çocuk üzerine çok sayıda eleştiri alan Soydan’a bu konuda mesaj atan isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu. Kendisi de beş yaşında bir kız çocuk sahibi olan ve işi gereği sürekli olarak uçakta yolculuk eden Akalın, Didem Soydan’ın bu paylaşımının altında aslında iyi bir anne adayının yattığını söyledi ve şu paylaşımı yaptı.