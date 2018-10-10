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Demet’ten göndermeli paylaşımlar… “Adamın hası”
Demet’ten göndermeli paylaşımlar… “Adamın hası”
Şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen, geride bıraktığımız akşam şarkıcı dostları Deniz Seki'yi dinlemeye gitti.
Magazin 10 Ekim 2018 - 08:10

Boşanma öncesi Seren Serengil’le yakın dost olan ve Serengil’in neredeyse düşman olduğu Gülben Ergen’le arası bozuk olan Demet Akalın, altı yıllık evliliğini bitirmesinin ardından dostluklarını da yeniden gözden geçiriyor. Sürpriz bir şekilde pek çok eski arkadaşını defterinden silen ve şimdilerde yeniden Gülben Ergen’le dolaşmaya başlayan Demet Akalın, geride bıraktığımız akşam Deniz Seki’yi dinlemeye gitti. Sosyal medya hesabından da geceye dair fotoğraflar ve videolar paylaşan Demet Akalın böylelikle tarafını belli etmiş oldu. Akalın, Gülben Ergen’in videosunun üzerine ‘Adamın hası’ notu düşerek eski dostu Seren Serengil’e de göndermede bulundu. Ayrıca yine Demet Akalın, hesabından yaptığı paylaşımlara; “Ne olursa olsun gerçek ve candan dostların elini bırakmayın” notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Son güncelleme: 08:16 - 10.10.2018

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