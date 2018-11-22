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Demet’ten Hande Yener açıklaması
Demet’ten Hande Yener açıklaması
Yıllardır polemik yaşadığı Hande Yener'le karşılıklı olarak açtıkları davalardan vazgeçerek uzlaşma yoluna giden Demet Akalın, eskisi gibi samimi olamayacaklarını ancak küskünlüklerin bitmesi gerektiğini söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Kasım 2018 - 07:41

Yaptırdığı cilt bakımı sonrası Nişantaşı Citys’ten bıraktığı cipini alan Demet Akalın, davalık olduğu Hande Yener’le uzlaşmasının zeytin dalı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine “Yaşlarımız kaç oldu artık zeytinler bahçeler her şeyi kabul ediyorum artık” dedi.

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Akalın, eskisi gibi biraraya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise “Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor” diye gülerek yanıt verdi.

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