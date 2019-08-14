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Demet’ten ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi
Demet’ten ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi
Çeşme -Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos'ta hizmete giren 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden Demet Akalın'dan yeni yola övgü dolu sözler geldi.
Magazin 14 Ağustos 2019 - 10:23

Yaz aylarını yoğun bir konser maratonu içinde geçiren Demet Akalın, Çeşme-Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos’ta hizmete giren otoyolu tercih etti. Yalova’da verdiği konser sonrası yeni otoyola giren Demet Akalın, instagram hesabından otoyolla ilgili bol miktarda paylaşımda bulundu. Yolu yapanlara teşekkürlerini sunan ve son derece memnun kaldığını söyleyen Akalın, alınan ücretle ilgili olarak İtalya üzerinden örnek verdi ve oradaki otobanlardan adım başı para alındığını belirtti.


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