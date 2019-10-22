‘Demet’ten kazık yedin’ dediler, Selin’den açıklama geldi

Çok samimi olduğu arkadaşlarıyla bir anda sohbeti kesmesiyle tanınan Demet Akalın, dün akşam yakın arkadaşı Selin Ciğerci’nin kına gecesine katıldı. Buse Varol, Esra Balamir ve Işın Karaca ile birlikte gecede boy gösteren Demet Akalın geceye dair çok özel kareler paylaştı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Akalın, gecenin ev sahibi Selin Ciğerci’ye paylaşımlarında yer vermedi. Hatta 2. Sayfa adlı magazin programında ortaya atılan iddiaya göre Demet Akalın, instagram hesabının hikaye kısmında Selin Ciğerci’ye dair paylaşımlarını sonradan kaldırdı.

SELİN CİĞERCİ’YE SORULDU

Demet Akalın’ın bu şaşırtıcı hareketi Selin Ciğerci’ye sorulunca başta yalanlamayı tercih etti ancak sonrasında gerçekten de Demet Akalın’ın paylaşımları arasında kendisine ait görüntüler göremeyince suskun kaldı. Ciğerci konuyla ilgili olarak açıklamasını ise bir takipçisinin ortaya attığı “Demet’ten kazık yiyenler kervanına katılman yakındır” iddiasının altına yaptı. Ciğerci, kendisine yöneltilen bu iddiayla ilgili olarak; “Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli” yorumunda bulundu.