Demi Lovato: “Bence göbek adım ‘Direnç’ olmalıydı”

Geçen yıl Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ve rehabiltasyona yatan Demi Lovato, geçirdiği zor günler hakkında uzun zaman sonra ilk defa konuştu.

ABD’li şarkıcı, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştirilerle ilgili, “İnsanların fark etmediği şey, aşırı hassasiyetim. Mizah duygum gelişmiş olabilir ama internette birileri benim deneyimleriyle ilgili bir şeyler söylediğinde canım yanabilir. Ben de insanım, bana da hoşgörülü davranın. Herkesin benim şarkıcı olduğumu hatırlamasını istiyorum” dedi.

“YENİ ALBÜM ÇIKARMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Yeni albümü ile ilgili sorulan soruya, “Yeni albüm çıkarmak için sabırsızlanıyorum ama her şeyin bir zamanı var” dedi.

Annesinin en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Lovato, “Son bir kaç ayda daha çok yakınlaştık. Onun gücü benim ilham kaynağım oluyor. Aynaya baktığımda birçok şeyin üstesinden gelmiş savaşçı bir insan görüyorum. Bence göbek adım ‘Direnç’ olmalıydı” şeklinde konuştu.