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Demi Lovato ile Max Ehrich ayrıldı
Demi Lovato ile Max Ehrich ayrıldı
'Yalan Rüzgarı' dizisi oyuncusu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilerleyen şarkıcı Demi Lovato, ayrılık kararı aldı.
Sozcu.com.tr
Magazin 25 Eylül 2020 - 17:20

Demi Lovato, Max Ehrich’in Ariana Grande, Selena Gomez gibi birçok ünlü ile evlenmek istediğini söylediği eski paylaşımlarının ortaya çıkması ile evlilik kararından vazgeçti.

Beş aydan kısa bir süredir birlikte olan çift, Temmuz ayında Ehrich’in evlenme teklifi ile nişanlamıştı.

People’ın haberine göre, yollarını ayırma kararı alan çiftin birlikte geçirdikleri zaman için mutlu oldukları söylendi.

Demi Lovato nişanlandığını Instagram hesabından duyurmuştu.

Selena Gomez ile ilgili attığı tweet’leri silse de Ehrich’in geçmişteki Instagram canlı yayın videosunu paylaşan Lovato hayranları, şarkıcıyı uyarmıştı. Ehrich’in videoda Selena Gomez hakkında “Bence inanılmaz yetenekli bir kız ve ona hayranlık duyuyorum. Bu durum ergenliğimden beri devam eden bir şey. Selena Gomez’in inanılmaz bir kadın olduğunu düşünüyorum. O tam bir melek ve onu çok seviyorum” demesi dikkat çekmişti. Lovato ise Ehrich’in paylaşımlarının yalan olduğunu söylemişti.

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Son güncelleme: 18:04 - 25.09.2020
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