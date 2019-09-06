Demi Lovato’nun en büyük korkusu

ABD’li ünlü şarkıcı Demi Lovato, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla övgüler topladı. 27 yaşındaki Lovato, bikinili fotoğrafının altına “Bu benim en büyük korkum. Bikinili ve düzenlenmemiş bir fotoğrafım. Ve tahmmin edin ne var? SELÜLİT!” notunu düştü.

Yazdığı yazıda, vücudundan utanmaktan çok yorulduğunu ve hayatının bu yeni bölümünde insanların ne düşündüğünden çok, kendini olduğu gibi sevmek istediğini belirten ünlü şarkıcı “Doğum günü pastasından kendimi mahrum bırakmaktan ve acınası diyetlere girmekten sıkıldım. Bu gerçek benim. Ve kendimi seviyorum, siz de kendinizi sevmelisiniz!” dedi. Demi Lovato’nun yaptığı paylaşım 5.2 milyon beğeni aldı.