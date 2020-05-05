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Demi Lovato’ya karantina yaramadı
Demi Lovato’ya karantina yaramadı
Ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun son hali görenleri şaşırttı. Yakın arkadaşı ve müzisyen Sam Smith'in paylaştığı son fotoğrafta Lovato'nun aldığı kilolar dikkat çekti.
Magazin 5 Mayıs 2020 - 12:38

Ünlü şarkıcı Sam Smith, Instagram hesabından yakın arkadaşı Demi Lovato ile bir fotoğraf paylaştı. Lovato’nun karantina sürecinde aldığı kilolar ise, görenleri biraz şaşırttı. Yıllarca kilolarıyla zaman zaman tartışma konusu olan Lovato, verdiği son röportajda noktayı koydu.

Geçtiğimiz ay Harper’s Bazaar’a röportaj veren Lovato, artık kilosunun hayatını kontrol etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, “Yeme bozukluğum yıllarca oyunculuğa dönmemi engelledi. Ama sonunda bedenimle ilgili bir karara vardım: Bu sadece benim kabuğum ve neden beni durdurmasına izin veriyorum? Kilomun hayatımı kontrol etmesine izin vermiyorum” demişti.

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