Demi Lovato’ya karantina yaramadı

Ünlü şarkıcı Sam Smith, Instagram hesabından yakın arkadaşı Demi Lovato ile bir fotoğraf paylaştı. Lovato’nun karantina sürecinde aldığı kilolar ise, görenleri biraz şaşırttı. Yıllarca kilolarıyla zaman zaman tartışma konusu olan Lovato, verdiği son röportajda noktayı koydu.

Geçtiğimiz ay Harper’s Bazaar’a röportaj veren Lovato, artık kilosunun hayatını kontrol etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, “Yeme bozukluğum yıllarca oyunculuğa dönmemi engelledi. Ama sonunda bedenimle ilgili bir karara vardım: Bu sadece benim kabuğum ve neden beni durdurmasına izin veriyorum? Kilomun hayatımı kontrol etmesine izin vermiyorum” demişti.