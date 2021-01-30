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Demi Moore estetik operasyon mu geçirdi?

Podyuma çıktığı Paris Moda Haftası'ndaki son haliyle gündem olan ve estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Demi Moore, tartışmalara noktayı koydu. Moore, Christy Turlington, Kate Moss ve Kim Jones ile birlikte paylaştığı fotoğrafında yüzünün değişmediğini gözler önüne serdi.

Güncellenme: 14:41, 30/01/2021
Haberler Magazin
Demi Moore estetik operasyon mu geçirdi?

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore, geçen gün Naomi Campell, Kate Moss, Lila Grace ve Bella Hadid gibi isimlerlerle birlikte Paris Moda Haftası’nda podyumdaydı.

Fendi’nin İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu için podyuma çıkan Moore’un yüzündeki değişim dikkat çekti.

Sık sık estetik operasyon geçiren oyuncunun özellikle yüz hatlarındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Demi Moore, bu değişimin estetikten mi kaynaklandığı yoksa makyaj hilesi mi olduğu tartışmaların devam ederken Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Demi Moore’un Instagram paylaşımı.

58 yaşındaki oyuncunun süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi’nin sanat yönetmeni Kim Jones ile paylaştığı fotoğrafta yüzünde hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüldü.

Instagram Moda operasyon oyuncu Paris Sanat
Yayınlanma Tarihi:14:34,