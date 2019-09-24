Demi Moore’dan itiraflar bitmiyor: “Annem bana tecavüz edilmesine göz yumdu”

Hayatını anlattığı kitabıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demi Moore katıldığı bir programda çocukluğu ile ilgili itiraflarda bulundu. Çocukluğunda yaşadığı karanlık günleri anlatan Moore, izleyicilerin tüylerini diken diken etti.

Demi Moore’un kaleme aldığı Inside Out kitabının yankıları sürüyor. Konuk olduğu programda kitabıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü isim, son itirafında herkesi şoka uğrattı.

Good Morning America isimli televizyon programına konuk olan Demi Moore yazdığı kitapta alkolik annesi Virginia King’in kendisini 15 yaşındayken erkekler tarafından farkedilmesi için barlara götürdüğünü söyledi. Bir gece eve döndüğünde ise annesi, 500 dolar karşılığında kendisinden yaşça büyük bir erkeğin Demi Moore’a tecavüz etmesine göz yumduğunu açıkladı. Başına gelen bu olayda yaşının sadece 15 olduğunu vurgulayan Moore, kitabında bu durumu “Bu bir tecavüzdü ve kahreden bir ihanetti” şeklinde yorumladı.

Önceki günlerde de eski kocası Ahston Kutcher’ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını ve yaptığı baskılara katlanamayıp bunu kabul ettiğini itiraf etmişti.

Kitabında çocukluğundan itibaren, Bruce Willis ve Ashton Kutcher’la olan evliliğine kadar hayatının birçok dönemini cesur itiraflarıyla anlatan Demi Moore, belli ki gündemde kalmaya devam edecek.