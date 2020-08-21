Demir Adam 3 konusu ve oyuncuları… Iron Man 3 oyuncuları kimler?

Demir Adam serisinin üçüncü filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 7 yıl önce beyazperde de ekranlara gelen Demir Adam 3 bu sıralar televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bir çizgiroman uyarlaması olan Demir Adam 3’te kimler oynuyor? İşte orijinal adı Iron Man olan serinin merak edilenleri…

DEMİR ADAM 3'TE KİMLER OYNUYOR?

Robert Downey Jr.- Tony Stark / Iron Man

Gwyneth Paltrow – Pepper Potts

Rebecca Hall- Maya Hansen

Guy Pearce- Aldrich Killian

Ben Kingsley-The Mandarin

Paul Bettany -Jarvis (seslendirme)

Don Cheadl -James Rhodes / War Machine

Jon Favreau – Happy Hogan

William Sadler – President Ellis

DEMİR ADAM 3 KONUSU

Tony Stark, sakat bırakan yaralanmaları iyileştirmek için tasarlanan bir deneysel canlandırıcı tedavisi olan Extremis’in mucidi, bilim insanı Maya Hansen’in olduğu 1999’daki bir Yeni Yıl partisini hatırlar.Sakat bilim insanı Aldrich Killian onlara şirketi Advanced Idea Mechanics’de bir yer önerir, fakat Stark Killian’ı aşağılayarak teklifi geri çevirir.

Yıllar sonra, Stark’ın New York’un istilası sırasındaki deneyimleri ona panik ataklar yaşatmaktadır. Durmaksızın, o, kız arkadaşı Pepper Potts ile anlaşmazlık yaratan birkaç düzine Demir Adam süiti yapar. Terörist Mandarin tarafından bir dizi bombalama, istihbarat acentelerini adli kanıt eksikliği ile şaşkın bırakır. Stark Endüstrileri güvenlik şefi Happy Hogan böylesi bir saldırıda kötü bir şekilde yaralandığında, Stark sersemliği bırakır ve televizyondan Mandarin’i tehdit eder, ki o helikopter silahlarıyla Stark’ın evini yıkarak karşılık verir. Stark’ı uyarmaya gelen Hansen, saldırıdan Potts ile beraber sağ kurtulur. Stark, Mandarin hakkındaki keşfinden bir uçuş planını takip ederek, yapay zekası JARVIS’in kılavuzluk yaptığı bir Demir Adam süitinde kırsal Tennessee’ye kaçar. Stark’ın deneysel zırhı California’ya dönmek için gerekli güçten yoksundur ve dünya onun öldüğüne inanır.

Erken olgunlaşan 10 yaşındaki bir çocuk olan Harley ile takım olarak, Stark, bir Mandarin saldırısına özgü nitelikleri taşıyan yerel bir patlamanın kalıntılarını keşfeder. O bombalamaların, ilerlemenin bu aşamasında patlayıcı bir şekilde onu geri çeviren belirli konulara neden olan Extremis’e maruz bırakılan askerler tarafından tetiklendiğini keşfeder. Eski askerler patlamaya başladıktan sonra, onların ölümleri bir terörist planı üretilerek Extremis’in hatalarını örtbas etmek için kullanılıyordu. Stark, Mandarin’in ajanları Ellen Brandt ve Rric Savin ona saldırdığında, Exremis’e ilk elden tanıklık eder.

Harley’in yardımıyla, Stark Mandarin’i Miami’ye kadar takip eder ve doğaçlama yapılan silahları kullanarak onun karargahına sızar. İçeride Mandarin’in aslında ismi üzerinden yapılan olaylardan habersiz olduğunu iddia eden Trevor Slattery isimli İngiliz bir aktör olduğunu keşfeder.Mandarin aslında, Hansen’in Extremis araştırmasını kendi sakatlığı için bir tedavi olarak uygun gören ve programı yaralı savaş gazilerini kapsayacak şekilde genişleten, Killian’ın bir buluşudur. Stark’ı ele geçirdikten sonra, Killian, Potts’u kaçırdığını ve Extremis’in hatalarını düzeltmede ve böylece Poots’u kurtarmada Stark’ın yardımını kazanmak için onu Extremis’e maruz bıraktığını açıklar. Killian Hansen’i, plan hakkında taraf değiştirmeye çalıştığında öldürür.

Killian, ilk savaş makinesi, şu anda Demir Vatansever olarak yeniden adlandırılan, James Rhodes’u zırhı çalmak için tuzağa çekerek, ayrıca Amerikan istihbarat acentelerini Mandarin’in yeri konusunda yönlendirir. Stark, Killian’ın Air Force One uçağında Başkan Ellis’e saldırmayı planladığını keşfederek Rhodes ile yeniden birlik olur. Demir Adam zırhını uzaktan kontrol ederek. Stark bazı sağ kalan yolcuları ve mürettebatı kurtarır fakat Killian’ın Ellis’i kaçırmasını ve Air Force One’ı yok etmesini engelleyemez. Onlar Killian’ı, Ellis’i canlı yayında öldürmeyi planladığı el konulmuş hasarlı bir petrol tankerine kadar takip ederler. Başkan yardımcısı, küçük bir kızın sakatlığını tedavi etmek için Extremis karşılığında Killian’ın emirlerini yerine getiren bir kukla lider olacaktır.

Platformda, Stark Potts’u kurtarmaya gider ve Rhodes başkanı kurtarır. Stark, hava desteği sağlamak için, JARVIS tarafından uzaktan kontrol edilen Demir Adam süitlerini çağırır. Stark Potts’un Extremis prosedüründen sağ kurtulduğunu keşfederken Rhodes başkanı korur ve onu güvenliğe götürür. Bununla beraber, Stark Potts’u kurtaramadan önce etraflarındaki bir tesisat çöker ve Potts görünürdeki ölümüne düşer. Stark Killian’ın karşısına çıkar ve onu kendini imha eden bir Demir Adam süitinde tuzağa düşürür fakat onu öldürmeyi başaramaz. Killian sonra kendisinin gerçek Mandarin olduğunu açıklar. Extremis güçleri düşüşünden sağ kurtulmasını sağlayan Potts,müdahale eder ve Killian’ı öldürür.

Savaştan sonra, Stark, Potts’a sadakatinin bir işareti olarak, JARVIS’e her bir Demir Adam süitini uzaktan yok etmesini emreder. Başkan yardımcısı ve Slattery tutuklanır. Stark’ın yardımıyla, Potts’un Extremis etkileri dengelenir ve Stark kalbinin yakınına gömülmüş şarapneli kaldırmak için ameliyat girer. Her zaman Demir Adam olacağını düşünerek, eski ark reaktörünü denize fırlatır.

Günümüzdeki bir sahnede, Stark, konuşmasının başında uyuya kalan Dr. Bruce Banner’ı uyandırır.