Demir baltayı fena taşa vuruyor! Kızım dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Kızım ilk bölüm izle)

Kızım dizisi TV8 ekranlarında 1. bölümü ile başladı. Kızım dizisinde başrolleri Buğra Gülsoy , Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız paylaşıyor. Bir anda kimsesiz kalan Öykü hayattaki tek yakını olan babasına sığınıyor. Ama babası hiç de sandığı gibi biri değildir. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasından sonra 2. bölüm fragmanı da geldi. Haberimizden yeni fragmanı ve ilk bölümü izleme linkini bulabilirsiniz.

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Çarşamba akşamları TV8' de yayınlanmaya başlayan Kızım dizisi babasına yıllar sonra kavuşan Öykü'nün hikayesini anlatıyor. Öykü çok akıllı ve güçlü bir çocuktur. Babası Demir ise bir o kadar umursamaz ve dolandırıcı. Öykü aileye hasret babasına sığınır, ama Demir onu istemez. İşte Kızım dizisi böyle başlar… İşte Kızım dizisi 1. İlk bölüm izleme linki ve yayınlanan 2. bölüm fragmanı

KIZIM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kızım dizisi biter bitmez ikinci bölüm fragmanı geldi. Yeni bölüm fragmanında Öykü ile Demir birbirine daha çok ısınıyor. Ama Demir, Sosyal Hizmetler’e başvurarak Öykü’den kurtulma planlarından da vazgeçmiyor.

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM İLK BÖLÜM ÖZETİ: KIZIM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü okuldan eve döndüğünde gözlerine inanamaz. Çünkü teyzesi evi boşaltıp gitmiştir. Odasına girdiğinde valizini ve valizin üstünde teyzesinin ona yazdığı mektubu bulur. Mektupta artık ona bakamayacağını ve babasının adı ve adresinini yazmıştır. Babası Demir Göktürk, bir dolandırıcıdır. Yaptığı en son işte yakayı ele veren Demir polislerce gözaltına alınır.

Öykü valizini de alarak babasının olduğu adresi bulmaya çalışır. Babasının arkadaşı ve ortağı olan Uğur’la merdivenlerde karşılaşır. Uğur’a Demir’in kızı olduğunu söyler. Uğur’a babasının nerde olduğunu sorunca Uğur bu soruya cevap veremez. Öykü’yü de yanına alan Uğur, avukatla birlikte karakola gider. Nezarethanede Demirin yanına giden Uğur kızını bulduğunu ve onu kurtaracağını söyleyince Demir bağırarak “benim kızım yok” der. Hakim karşısına çıkan Demir kızına bakmak zornda olduğunu ve hayatını ona adama istediğini söyler. Hakim Öyküyü de dinlemek ister. Öykü’ye babasını tanımadığını bu yüzdende onu bir yurda yerleştirebileceklerini söyleyen hakime karşı çıkar ve babsı ile yaşamak istediğini söyler. Avukat Demirin tahliyesini ister, cezası ertelenen Demir serbest bırakılır. Serbest kalan Demir Uğura kızı alıp götürmesini söyler. Uğur Öykünün kendi kızı olduğunu ve bakmak zorunda olduğunu söyler.

KIZIM 1. BÖLÜM İZLE

BEN SENİN BABAN DEĞİLİM

Uğur Öykü’ye ben senin baban değilim diyerek başından sağmak ister. Ancak Öykü hakime gerçeği anlatmak isteyince Demir panikleyerek şaka yaptığını söyler. Öykü ile teyzesini aramaya giderler. Teyzesi ile kaldıkları eve gelince kapıyı açmaya çalışır ancak beceremez. Demir kendisi denemek ister ve anahtarı kırar. Eve girmenin yollarını aramaya çalışırken evin kiralık tabelasını görürler. Emlakçıya durumu öğrenmeye giderler. Durumun iç yüzünü öğrenen Demir teyzesini arar ama numara kullanılmamaktadır. Teyzesininde dolandırıcı olduğunu söyleyen babasına hak verir.

ÖYKÜ İLE CANAN TANIŞIYOR

Babasıyla yemek yiyen Öykü yediklerinin parasını ödemek istemeyen babasının planını öğrenince yapmak istemez. Çaresiz kalan öykü para bulmak için müşterilerden birinin masasına giderek falına bakabileceğini söyler. Önce falına baktırmak istemeyen Candan daha sonra ikna olur ve falına baktırır ve Öyküye para verir. Babasına parayı veren öykü hesabı ödemesini ister.

Babasıyla eve dönen öykü kaıda yavru bir köpek görür ve ona bakmak ister. Demir, “Kendine ev buldun köpek mi eksik kaldı” diyerek karşı çıkar. Candan bir veterinerdir. Bir doğum sırasında gelen bir telefonla şok olur. Arayan avukattır ve babsının öldüğünü söyler.Babasının evindeki düzensizlik ve pisliğe içerleyen öykü evi temizlemeye başlar. Demir kızının evden gitmesini ister Öykü de gitmeyeceğini söyler.

Avukatın yanına giden Candan’a babasından kendisine miras kaldığını öürenir. Fakat mirası kabul etmeyeceğini söyler. Babsından kalan ev ve diğer malların satılamsını ister. Avukat babasının evinin anahtarını verir. Ev ikinci dereceden bir tarihi eser olduğu için satılmasının zaman alacağını öğrenen Candan eve gider.

CANDAN’I DOLANDIRMA PLANLARI

Uğur, Demir'e yeni bir iş teklifi ile gelir. Candan'dan söz etmeye başlar. Candan'ın ailesinden kalan 3 değerli tabloyu ele geçirme planını anlatır. Bir de Öykü'ye hırsızlık yaptıklarını söyler. Demir ile Uğur, Candan'ı dolandırmak için plan yapmaya başlar. İşi alacakları kişiye(Jilet) gidip tabloları olduğundan çok daha düşük fiyata satın alarak para kazanacaklardır. Jilet ellerine bir dosya tutuşturur ve Demir, Candan'I bir kez daha böyle görmüş olur.

Babası ile okulan gelen Öykü çok mutludur. Arkadaşlarının onunla dalga geçmesi ile baş etmek zorundadır. Demir, Öykü'yü kabul edemez.

Babasının sorumsuzluğu yüzünden sokakta kalan Öykü köpeği ile beraber yağmurda ıslanır. Candan yardımseverliği ile ortaya çıkar ve Öykünün köpeğini tedavi edip onu evine götürür. Ardından da evine kadar götürür. Öykü eve geldiğinde babası Demir'in keyfi yerine arkadaşları ile oyun oynamaktadır.

ÖYKÜ HER ŞEYİ DUYAR

Uğur ile Demir konuşurken Öykü, Candan'ı dolandıracaklarını öğrenir. Yağmurda kaldığı için ateşler içinde uyanan Öykü, Candan için yola çıkar ama Demir'e yakalanır. Demir onu yatırıp istemeye istemeye Öykü ile ilginemeye başlar. O kadar acımasız davranır ki Öykü gözyaşlarını tutamaz.

Öykü inatla doktora gitmez ve geçmişte teyzesi ile yaptığı diyalogu hatırlar. Öykü'nün bir hastalığı vardır ve bunu saklamak ister.

Ve son sahnede Candan, Öykü ve Demir karşı karşıya gelirler. Peki Öykü gerçeği Candan'a öyleyebilecek mi?