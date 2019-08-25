Demir Yumruk filmi biyografik drama türünde bir filmdir. Filmin yönetmenliğini Jonathan Jakubowicz, başrollerini Robert De Niro ve Édgar Ramírez üstlenmektedir. İşte Demir Yumruk filminin konusu ve oyuncuları...

Demir Yumruk filminin konusu şöyle: Efsanevi boksör Roberto Duran, 1968'de profesyonel olarak ringe ilk çıktığında henüz 16 yaşındaydı. 1980'de Sugar Ray'i yenerek bir rekora doğru ilerleyen Duran, rövanşta bir daha dövüşmeyeceğini söyleyerek spor camiasını şoka uğratmıştı… 2002'de emekli olan Roberto Duran ve onun efsane antrenörü Ray Archel arasındaki birbirlerinin hayatlarını değiştirecekleri ilişkiyi beyazperdeye taşıyan filmin senaristliği ve yönetmenliğini Jonathan Jakobowicz üstleniyor.

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin başrolünde Édgar Ramírez rol alırken bu biyografik dramda kendisine Robert De Niro, John Turturro, Jurnee Smollet Bell ve Ellen Barkin eşlik ediyor.