Deniz Akkaya: 15 yıldır dava kaybetmiyorum

Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte yemek yiyen Akkaya, sonrasında kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Emmy ödüllerinde ‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer’i sosyal medyadan tebrik eden ve eleştiri alan Akkaya, “Arkadaşlar bu sorulara nasıl yanıt vermemi bekliyorsunuz, çok saçma yorumlar var. Ben cevap verirsem onlardan ne farkım kalır, o yüzden susuyorum” dedi.

“DAVA AÇILMIŞ BİR DURUM YOK”

Eski eşi Efe Önbilgin’in kızı Ayşe üzerinden kendisine dava açtığı yönündeki sorulara yanıt veren manken, “Arkadaşlar dava açılmış bir durum yok, sadece inceleme yapılıyor. Ben 15 senedir dava kaybetmedim, bahsettiğiniz konuyla alakalı da bir dava kaybetmedim” dedi.