Deniz Akkaya: Adriana Lima için hafif meşrep…

Kısa bir süre önce yazar Metin Hara ile yollarını ayıran dünyaca ünlü topmodel Adriana Lima geride bıraktığımız gün Oscar törenleri sonrasında verilen partiye katılmış ve bu gece için tercih ettiği kıyafetle tüm bakışları üzerine toplamıştı. Geceyle ilgili konuşulan bir başka görüntü de Adriana Lima’nın büyük bir afiyetle hamburger yediği anlardı… İşte o görüntüler bir gazetenin magazin sayfasında aşk acısına gönderme yapılarak ‘HARAp oldu’ başlığıyla verilince eski model Deniz Akkaya’dan tepki gecikmedi. Gazete kupürünü hesabından paylaşan Akkaya, sert tepki gösterdi ve ikinci bir paylaşımda bulundu.

“TOPLUMA PATİNAJ ÇEKTİRİYORSUNUZ”

Akkaya, hesabından yazdığı satırlarda şu ifadelere yer verdi: “Bir önceki postuma istinaden, kadın birisi ile gelse saniyesinden unuttu hafif meşrep imalı yazılar yazılır, kadın tek başına aslan gibi gitmiş depresyonda yazılır… Üzgünüm ama bu bakış açısı ile sadece kadınları aşağılamakla kalmıyorsunuz topluma patinaj çektiriyorsunuz. Zayıflasa üzüntüden bir deri bir kemik kaldı yazarsınız, kadın afiyetle hamburger yiyor canım çekti o kadar güzel yiyor, afiyet olsun”