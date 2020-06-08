Deniz Akkaya: Ağam paşamla çağrılmış bir erkek çocuğuna aşık olursa…

Efe Önbilgin ile olan evliliğinden bir kız çocuk sahibi olan Deniz Akkaya sonrasında Önbilgin’den boşanmış ve kızını tek başına yetiştirmeye başlamıştı. Onunla birlikte yaptığı paylaşımlar üzerinden sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, kızının üzerine titrediğini her fırsatta göstermekten geri durmuyor.

Gündemi yakından takip eden Deniz Akkaya, kadın erkek ayrımcılığı konularındaki hassasiyetini Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gösterdi. Satırlarına ‘İyi ki kızım var’ diyerek başlayan Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi ki kızım var…çünkü anladım ki erkek çocuğu annesi olmak daha büyük bir görevmiş, yalnız bir anne olarak bir başka sorumluluğu daha kaldırmak kimbilir ağır gelebilirdi…

Peki kız çocuğu annesi olarak şimdi de endişelerim var…evet ben kızımı sağlam, ayakları yere basan, eşitliğin tek demokratik ortamın gereği bilincinde yetiştiriyorum; öyle de yol aldı.

Ancak bir gün yapılan sünnet düğününü dahi çok ciddiye alan, vay be ben neyim sanrısı içinde el bebek gül bebek büyütülmüş, ağam paşamla çağrılmış bir erkek çocuğuna aşık olursa korkusunu taşıyorum… İnsana AŞK tek ciddi hataları yaptıran sınavdır, genelde geri dönüşü olmayan yaralar bırakabilir… Can acıtmadan sevmenin neredeyse eziklik sayıldığı bir toplumda lütfen artık anneler bir silkelensin. Paşam diye çağırmak yerine verin çöpleri boşaltsınlar, arada bulaşıkları yıkasınlar… bilin ki bunları yapmamak onları mutsuz yarınlara hazırlamaktır.

Mutlu bir gelecek için cinsiyet ayrımcılığına evden başlayarak HAYIR!”